В МИД Китая объяснили появление аэростата над США
Аэростат, замеченный над территорией США, действительно прилетел из Китая, как и сообщалось ранее. Он предназначен для научных исследований, в частности, метеорологических. Об этом заявило Министерство иностранных дел Китая.
Представители дипломатического ведомства страны отметили, что летательный аппарат оказался в США «из-за обстоятельств непреодолимой силы»: ограниченных возможностей самоуправления и ветра. МИД Китая также выразил сожаление из-за произошедшего инцидента.
Отмечается, что Китай по-прежнему будет контактировать с США, чтобы должным образом урегулировать это происшествие.
Ранее гендиректор Агентства экономической разведки «Р-техно» Роман Ромачев заявил, что воздушный шар мог быть использован для сбора информации о наземных военных целях США и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщило агентство НСН.
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