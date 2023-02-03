В МИД Китая объяснили появление аэростата над США

Аэростат, замеченный над территорией США, действительно прилетел из Китая, как и сообщалось ранее. Он предназначен для научных исследований, в частности, метеорологических. Об этом заявило Министерство иностранных дел Китая.

СМИ: военные в США отслеживают китайский разведывательный воздушный шар

Представители дипломатического ведомства страны отметили, что летательный аппарат оказался в США «из-за обстоятельств непреодолимой силы»: ограниченных возможностей самоуправления и ветра. МИД Китая также выразил сожаление из-за произошедшего инцидента.

Отмечается, что Китай по-прежнему будет контактировать с США, чтобы должным образом урегулировать это происшествие.

Ранее гендиректор Агентства экономической разведки «Р-техно» Роман Ромачев заявил, что воздушный шар мог быть использован для сбора информации о наземных военных целях США и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДСШАКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры