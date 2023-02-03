СМИ: военные в США отслеживают китайский разведывательный воздушный шар

Американские военные несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью страны, сообщает NBC со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Патрика Райдера.

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«Правительство Соединенных Штатов обнаружило и отслеживает высотный наблюдательный зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью США», — заявил он. Предполагается, что он принадлежит Китаю. Властями США были предприняты срочные меры по защите секретной информации.

Шар прилетел со стороны Алеутских островов через Канаду и достиг штата Монтана.

Председатель КНР Си Цзиньпин представляет гораздо большую угрозу для мира, чем российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

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