СМИ: военные в США отслеживают китайский разведывательный воздушный шар

«Правительство Соединенных Штатов обнаружило и отслеживает высотный наблюдательный зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью США», — заявил он. Предполагается, что он принадлежит Китаю. Властями США были предприняты срочные меры по защите секретной информации.

Шар прилетел со стороны Алеутских островов через Канаду и достиг штата Монтана.

Председатель КНР Си Цзиньпин представляет гораздо большую угрозу для мира, чем российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

