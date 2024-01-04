В Мелитополе задержали украинца, готовившего теракт против полицейского
Гражданин Украины, готовивший теракт, был задержан правоохранителями и сотрудниками ФСБ РФ в Мелитополе, сообщает пресс-служба Росгвардии.
В сообщении говорится, что целью 31-летнего украинца был представитель МВД России.
Также в ведомстве указали, что задержанный прошёл обучение минно-взрывному делу на полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье, после чего получил компоненты для изготовления самодельной взрывчатки.
«В ходе обыска были обнаружены и изъяты компоненты взрывного устройства... Задержанный ожидает суда», - заключили в Росгвардии.
Ранее в Ижевске задержали гражданина РФ 1990 года рождения, который по заданию украинской террористической организации готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru