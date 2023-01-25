В Махачкале ищут мужчину с дробовиком

В Махачкале полиция объявила план «Перехват» из-за мужчины, ранившего из дробовика своего оппонента в ходе конфликта.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть в 15:10, сообщила пресс-службы республиканского МВД. Очевидцы сообщали о том, что на проспекте Расула Гамзатова мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух.

Депутат Затулин предложил ввести смертную казнь за стрельбы в российских учебных заведениях

По уточненной полицией информации, на проспекте между мужчинами произошел конфликт, один из участников достал оружие и несколько раз выстрелил.

В полиции уточнили, что пострадавший 35-летний мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Еще у одного пострадавшего переломом челюсти.

Обстоятельства происшествия уточняются, а личность стрелявшего уже установлена.

Ранее сообщалось, что в Иваново правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого, по предварительным данным, застрелили на улице.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СтрельбаМахачкала
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры