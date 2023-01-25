В Махачкале ищут мужчину с дробовиком

По уточненной полицией информации, на проспекте между мужчинами произошел конфликт, один из участников достал оружие и несколько раз выстрелил.

В полиции уточнили, что пострадавший 35-летний мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Еще у одного пострадавшего переломом челюсти.

Обстоятельства происшествия уточняются, а личность стрелявшего уже установлена.

Ранее сообщалось, что в Иваново правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого, по предварительным данным, застрелили на улице.



