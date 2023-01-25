В Махачкале ищут мужчину с дробовиком
В Махачкале полиция объявила план «Перехват» из-за мужчины, ранившего из дробовика своего оппонента в ходе конфликта.
Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть в 15:10, сообщила пресс-службы республиканского МВД. Очевидцы сообщали о том, что на проспекте Расула Гамзатова мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух.
По уточненной полицией информации, на проспекте между мужчинами произошел конфликт, один из участников достал оружие и несколько раз выстрелил.
В полиции уточнили, что пострадавший 35-летний мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Еще у одного пострадавшего переломом челюсти.
Обстоятельства происшествия уточняются, а личность стрелявшего уже установлена.
Ранее сообщалось, что в Иваново правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого, по предварительным данным, застрелили на улице.
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