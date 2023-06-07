В МАГАТЭ опасаются нехватки воды для охлаждения реакторов ЗАЭС

По его словам, в этом случае реакторы могут повредиться, что грозит наступлением радиологических последствий.

Гросси рассказал, что сотрудники МАГАТЭ продолжат отслеживать уровень воды на станции и скорость её снижения, чтобы не допустить неблагоприятных последствий.

Он предложил обсудить в МАГАТЭ предложения, которые могут возникнуть в этой связи у специалистов ЗАЭС.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что Запорожской АЭС ничего не угрожает после разрушения Каховской ГЭС.

