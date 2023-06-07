В МАГАТЭ опасаются нехватки воды для охлаждения реакторов ЗАЭС

После разрушения Каховской ГЭС, может сложиться ситуация, когда воды из Каховского водохранилища будет недостаточно для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в этом случае реакторы могут повредиться, что грозит наступлением радиологических последствий.

Гросси рассказал, что сотрудники МАГАТЭ продолжат отслеживать уровень воды на станции и скорость её снижения, чтобы не допустить неблагоприятных последствий.

Он предложил обсудить в МАГАТЭ предложения, которые могут возникнуть в этой связи у специалистов ЗАЭС.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что Запорожской АЭС ничего не угрожает после разрушения Каховской ГЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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