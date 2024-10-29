В Луганске при ударе ракет ВСУ повреждены дома
Жилые дома повреждены в Луганске в результате ракетной атаки украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в небе над городом сработали средства ПВО. Позже правительство Луганской Народной Республики сообщило, что ВСУ попытались обстрелять столицу региона ракетами неустановленного типа. Военные отразили атаку.
Часть ракет сдетонировала в промышленном районе Луганска. Из-за удара были повреждены фасады и остекления ряда жилых многоквартирных, а также частных домов на окраине города.
Данные о пострадавших уточняются.
Ранее в Белгороде 36 квартир в двух домах были повреждены из-за атаки беспилотника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru