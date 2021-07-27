В ЛНР заявили о подавлении открытого со стороны Украины огня

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о подавлении открытого со стороны Украины огня. Об этом сообщает РИА Новости.



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