В ЛНР заявили о подавлении открытого со стороны Украины огня
27 июля 202100:58
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о подавлении открытого со стороны Украины огня. Об этом сообщает РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru