В ЛНР заявили о подавлении открытого со стороны Украины огня

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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о подавлении открытого со стороны Украины огня. Об этом сообщает РИА Новости.

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