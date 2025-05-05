Три человека погибли в результате атак дронов ВСУ в двух районах Курской области
Три человека погибли в результате ударов украинских беспилотников в Беловском и Глушковском районах Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что сегодня утром вблизи села Щеголёк Беловского района украинский FPV-дрон атаковал автомобиль Lada Largus, в результате чего погибли две сотрудницы агрохолдинга «Молочник».
Также есть жертва в селе Званном Глушковского района – там погиб 53-летний мужчина из-за сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль.
Помимо прочего, ещё один мужчина и две женщины получили ранения.
Ранее в Подольске из-за падения обломков БПЛА незначительные повреждения получили жилые дома, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru