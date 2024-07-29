В Курской области обломки сбитых дронов повредили автомобильный мост и ЛЭП
Обломки беспилотников ВСУ, сбитых над Курской областью, повредили мост и линии электропередачи в двух районах. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Ранее в Минобороны заявили, что минувшей ночью над Курской областью перехватили и уничтожили 19 дронов, напоминает 360.ru.
«Падение обломков было зафиксировано в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах», — написал Смирнов в Telegram-канале.
Так, в Суджанском районе получил незначительные повреждения автомобильный мост. При этом в Солнцевском районе были повреждены ЛЭП, из-за чего нарушилось энергоснабжение в семи населенных пунктах. Позже подачу электричества возобновили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru