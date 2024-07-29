В Курской области обломки сбитых дронов повредили автомобильный мост и ЛЭП

Обломки беспилотников ВСУ, сбитых над Курской областью, повредили мост и линии электропередачи в двух районах. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

В Воронежской области при падении дрона поврежден коммунальный объект

Ранее в Минобороны заявили, что минувшей ночью над Курской областью перехватили и уничтожили 19 дронов, напоминает 360.ru.

«Падение обломков было зафиксировано в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Так, в Суджанском районе получил незначительные повреждения автомобильный мост. При этом в Солнцевском районе были повреждены ЛЭП, из-за чего нарушилось энергоснабжение в семи населенных пунктах. Позже подачу электричества возобновили.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры