В Курской области обломки сбитых дронов повредили автомобильный мост и ЛЭП

Ранее в Минобороны заявили, что минувшей ночью над Курской областью перехватили и уничтожили 19 дронов, напоминает 360.ru.

«Падение обломков было зафиксировано в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Так, в Суджанском районе получил незначительные повреждения автомобильный мост. При этом в Солнцевском районе были повреждены ЛЭП, из-за чего нарушилось энергоснабжение в семи населенных пунктах. Позже подачу электричества возобновили.

