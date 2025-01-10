В Токио восемь человек пострадали при нападении в университете

Не менее восьми студентов пострадали в результате нападения с молотком в кампусе Университета Хосэй в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию и пожарную службу японской столицы.

Отмечается, что все получившие травмы находятся в сознании. Им оказывают помощь.

В нападении заподозрили учащуюся университета, подозреваемая задержана.

Ранее в Берлине гражданин Сирии напал на прохожих с ножом, пострадали два человека, напоминает RT.

