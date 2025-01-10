В Токио восемь человек пострадали при нападении в университете
10 января 202511:21
Не менее восьми студентов пострадали в результате нападения с молотком в кампусе Университета Хосэй в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию и пожарную службу японской столицы.
Отмечается, что все получившие травмы находятся в сознании. Им оказывают помощь.
В нападении заподозрили учащуюся университета, подозреваемая задержана.
Ранее в Берлине гражданин Сирии напал на прохожих с ножом, пострадали два человека, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru