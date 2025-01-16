В Крыму и Севастополе найдены 34 мертвых дельфина

У одной взрослой самки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах. Также появились данные о выбросах мертвой хамсы у берегов Севастополя.

Ранее на пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

