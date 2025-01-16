В Крыму и Севастополе найдены 34 мертвых дельфина

На побережье Крыма и Севастополя выбросило 34 мертвых дельфина, которые погибли из-за разлива мазута, сообщает РИА Новости.

Более 30 дельфинов погибли из-за разлива мазута в Керченском проливе

У одной взрослой самки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах. Также появились данные о выбросах мертвой хамсы у берегов Севастополя.

Ранее на пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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