В Крыму и Севастополе найдены 34 мертвых дельфина
16 января 202500:17
На побережье Крыма и Севастополя выбросило 34 мертвых дельфина, которые погибли из-за разлива мазута, сообщает РИА Новости.
У одной взрослой самки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах. Также появились данные о выбросах мертвой хамсы у берегов Севастополя.
Ранее на пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru