В Крыму автомобиль сбил пять человек

В Нижнегорском районе Крыма автомобиль сбил семью из пяти человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В России снизилось число ДТП с нетрезвыми водителями

Среди них – трое детей. Все пострадавшие в ДТП госпитализированы. По предварительной информации, 54-летний водитель ВАЗ 2107 совершил наезд на людей, двигаясь по дороге в селе Емельяновка. По факту аварии прокуратора ведет проверку.

Ранее ДТП в Подмосковье унесло жизни пяти человек.

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ФОТО: РИА Новости
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