В Крыму автомобиль сбил пять человек
19 марта 202302:11
В Нижнегорском районе Крыма автомобиль сбил семью из пяти человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Среди них – трое детей. Все пострадавшие в ДТП госпитализированы. По предварительной информации, 54-летний водитель ВАЗ 2107 совершил наезд на людей, двигаясь по дороге в селе Емельяновка. По факту аварии прокуратора ведет проверку.
Ранее ДТП в Подмосковье унесло жизни пяти человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 155 / сут.
- Американская полиция заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам
- В Крыму автомобиль сбил пять человек
- Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи
- Медведев призвал отправить на свалку истории Байдена с сыном
- Прокурор МУС высказал сожаление из-за ордера на арест Путина
- Эрдоган: Срок зерновой сделки продлен
- Маск прогнозирует сокрушительную победу Трампа из-за возможного задержания
- Путин в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией приехал на полуостров
- Захарова подчеркнула необходимость отмены всех антироссийских санкций
- Старовойт рассказал об обстреле ВСУ послека Краснооктябрьский
18 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru