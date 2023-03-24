В Кремле хотят знать об объекте, найденном рядом с «Северным потоком-2»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что критически важно определить, что за объект найден рядом с трубой «Северного потока – 2».
«Найденный у трубопровода «Северный поток-2» объект, судя по всему, имеет отношение к теракту», - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее энергетическое агентство Дании пригласило оператора российского трубопровода «Северный поток», компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции по подъему некоего объекта, найденного рядом с подорванным газопроводом, сообщает НСН.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с НСН заявил, что для восстановления газопровода «Северный поток» нужны гарантии, что инфраструктура будет востребована Германией и другими странами Евросоюза.
В конце сентября на двух газопроводах «Северный поток» произошли утечки, вызванные взрывами. Германия, Дания и Швеция допустили, что на трубопроводах была совершена целенаправленная диверсия. В России в связи с аварией возбудили уголовное дело об акте международного терроризма
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru