В Кремле хотят знать об объекте, найденном рядом с «Северным потоком-2»

«Найденный у трубопровода «Северный поток-2» объект, судя по всему, имеет отношение к теракту», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее энергетическое агентство Дании пригласило оператора российского трубопровода «Северный поток», компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции по подъему некоего объекта, найденного рядом с подорванным газопроводом, сообщает НСН.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с НСН заявил, что для восстановления газопровода «Северный поток» нужны гарантии, что инфраструктура будет востребована Германией и другими странами Евросоюза.

В конце сентября на двух газопроводах «Северный поток» произошли утечки, вызванные взрывами. Германия, Дания и Швеция допустили, что на трубопроводах была совершена целенаправленная диверсия. В России в связи с аварией возбудили уголовное дело об акте международного терроризма

