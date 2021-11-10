В Краснодаре в поликлинике задержали мужчину с карабином

Полиция задержала в Краснодаре мужчину, который пришёл в поликлинику с заряженным карабином и травматическим пистолетом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл в медучреждении на улице Ставропольской, оранник которого при содействии Росгвардии задержал 44-летнего местного жителя с огнестрельным оружием. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мотивы действий задержанного устанавливаются», - добавили в полиции.

Ранее сотрудники полиции задержали пятерых участников массовой драки с применением оружия в подмосковном Домодедове.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗадержаниеПоликлиникиКраснодарОружие
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