В Краснодаре в поликлинике задержали мужчину с карабином
Полиция задержала в Краснодаре мужчину, который пришёл в поликлинику с заряженным карабином и травматическим пистолетом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в медучреждении на улице Ставропольской, оранник которого при содействии Росгвардии задержал 44-летнего местного жителя с огнестрельным оружием. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Мотивы действий задержанного устанавливаются», - добавили в полиции.
Ранее сотрудники полиции задержали пятерых участников массовой драки с применением оружия в подмосковном Домодедове.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru