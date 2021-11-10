В Краснодаре в поликлинике задержали мужчину с карабином

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в медучреждении на улице Ставропольской, оранник которого при содействии Росгвардии задержал 44-летнего местного жителя с огнестрельным оружием. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мотивы действий задержанного устанавливаются», - добавили в полиции.

Ранее сотрудники полиции задержали пятерых участников массовой драки с применением оружия в подмосковном Домодедове.

