В Краснодаре коло 7 тысяч горожан остались без горячей воды в результате аварии

«Выехал на место ликвидации аварии на теплосетях в центре Краснодара. Без тепла и горячей воды остаются около 7 тыс. краснодарцев. Специалисты доложили, что место утечки теплоносителя найдено. Сейчас аварийная бригада "Краснодартеплоэнерго" меняет поврежденный участок трубопровода», - написал Наумов.

Ликвидацией аварии занимаются 16 человек, также задействовано 10 единиц техники.

По его словам, коммунальщики планируют возобновить подачу тепла и горячей воды потребителям к 22:00 мск воскресенья.

Ранее в Курской области прошел ледяной дождь. В результате местные жители остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



