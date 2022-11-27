В Краснодаре коло 7 тысяч горожан остались без горячей воды в результате аварии
В результате аварии на теплосетях в Краснодаре около 7 тыс. жителей и несколько социальных объектов оказались отрезаны от горячей воды и тепла. Ликвидацией ЧС занимается аварийная бригада «Краснодартеплоэнерго», сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов в воскресенье.
«Выехал на место ликвидации аварии на теплосетях в центре Краснодара. Без тепла и горячей воды остаются около 7 тыс. краснодарцев. Специалисты доложили, что место утечки теплоносителя найдено. Сейчас аварийная бригада "Краснодартеплоэнерго" меняет поврежденный участок трубопровода», - написал Наумов.
Ликвидацией аварии занимаются 16 человек, также задействовано 10 единиц техники.
По его словам, коммунальщики планируют возобновить подачу тепла и горячей воды потребителям к 22:00 мск воскресенья.
Ранее в Курской области прошел ледяной дождь. В результате местные жители остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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