Бывший мэр Краснодара стал председателем правительства Херсонской области
Бывший глава совета министров Харьковской области, экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко назначен главой правительства Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
«Новым председателем правительства Херсонской области станет Андрей Алексеенко. Он настоящий профессионал своего дела, который начал трудовой путь простым инженером по техническому надзору на заводе и добился всего своим упорным трудом», — цитирует сообщение РИА Новости.
При этом курировавший регион первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев закончит свою командировку и вернется на прежнее место работы. В сентябре Елисеев возглавлял правительство Херсонской области и отвечал в том числе за подготовку и проведение референдума по вхождению региона в состав России.
Ранее стало известно, что глава администрации Читы Александр Сапожников решил покинуть свой пост и отправиться в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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