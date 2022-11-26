Бывший мэр Краснодара стал председателем правительства Херсонской области

«Новым председателем правительства Херсонской области станет Андрей Алексеенко. Он настоящий профессионал своего дела, который начал трудовой путь простым инженером по техническому надзору на заводе и добился всего своим упорным трудом», — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом курировавший регион первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев закончит свою командировку и вернется на прежнее место работы. В сентябре Елисеев возглавлял правительство Херсонской области и отвечал в том числе за подготовку и проведение референдума по вхождению региона в состав России.

Ранее стало известно, что глава администрации Читы Александр Сапожников решил покинуть свой пост и отправиться в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

