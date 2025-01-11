Над Воронежской областью уничтожили несколько БПЛА

Несколько беспилотников сбили в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Вечером 10 января в Воронежской области объявили опасность атаки дронов.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и в двух районах области обнаружены и уничтожены... БПЛА», — подчеркнул Гусев.

По предварительным данным, никто не пострадал, обошлось без разрушений на земле.

Ранее Минобороны сообщило, что над территорией России нейтрализовали 40 беспилотников ВСУ, четыре из них сбили над Воронежской областью.

