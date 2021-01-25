В Коми нашли тела погибших в ноябре горняков
В Коми обнаружены тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте в ноябре 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского следственного управления.
Как считает следствие, 1 ноября при производстве буровых работ из-за нарушений требований промышленной безопасности произошло возгорание элементов сооружений шахты, в которой находились 82 работника, из них 80 поднялись на поверхность.
После происшествия следственные органы завели уголовное дело.
На днях при обрушении на шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецке погибли три человека. Тело третьего горняка найдено, вскоре оно будет поднято на поверхность, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
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