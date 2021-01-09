В Кузбассе эвакуируют почти двести горняков из-за пожара на шахте

Почти 200 горняков эвакуируют из-за пожара на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«Произошел пожар на шахте "Шерегешская". По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуируются 188 человек», - уточнил источник агентства.