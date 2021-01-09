В Кузбассе эвакуируют почти двести горняков из-за пожара на шахте

Почти 200 горняков эвакуируют из-за пожара на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«Произошел пожар на шахте "Шерегешская". По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуируются 188 человек», - уточнил источник агентства.

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По данным пресс-службы администрации Таштагольского района, в шахте вели сварочные работы, началось задымление. В соответствии с регламентом провели эвакуацию шахтеров более 180. Пострадавших нет.

Началась проверка причин инцидента. Муниципальные власти взяли ситуацию на контроль.

Шерегешский рудник принадлежит горнорудному филиалу «Евраз ЗСМК». По данным официального сайта компании, балансовые запасы Таштагольского рудника составляют более 50 млн тонн руды.

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