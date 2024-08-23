В Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами

В пермском Кизеле нашли живым мужчину, которого искали под завалами после взрыва газа в доме. Он не пострадал и обнаружен был в городе, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

Взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина произошел накануне, 22 августа. В результате обрушились перекрытия между двумя верхними этажами.