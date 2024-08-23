В Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами
В пермском Кизеле нашли живым мужчину, которого искали под завалами после взрыва газа в доме. Он не пострадал и обнаружен был в городе, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.
Взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина произошел накануне, 22 августа. В результате обрушились перекрытия между двумя верхними этажами.
Следователи предварительно установили, что ЧП могло произойти при попытке двумя пьяными жильцами демонтировать газовую плиту. Один их мужчин получил ожоги и был доставлен в больницу, второго искали, в том числе под завалами, но он не пострадал, его местонахождение установлено.
Городские власти приступили к обследованию пригодности здания к дальнейшему проживанию в нем людей.
Управление МЧС по региону сообщило сегодня, что кота спасли спустя сутки после взрыва в жилом доме в пермском Кизеле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru