В Казахстане после выброса газа на шахте погибли четыре человека

В Карагандинской области Казахстана произошел выброс газа на шахте, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

При взрыве на шахте на севере Турции погибли 28 человек

В результате этого погибли четыре человека, еще четверо были травмированы. Трагедия на шахте случилась минувшей ночью в городе Шахтинск на АО «Арселор Миттал Темиртау».

На шахте при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. После этого проведена эвакуация 106 работников. Создается комиссия по расследованию аварии.

Ранее была проведена эвакуация горняков, работающих в шахте «Юбилейна» в Кузбассе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Павел Лисицын
ТЕГИ:КазахстанШахты
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