При взрыве на шахте на севере Турции погибли 28 человек
Число погибших в результате взрыва на шахте в Турции увеличилось до 28, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28», - написал глава Минздрава в Twitter.
При этом в больницах остается еще 11 пострадавших.
Ранее власти Бартына сообщали о 25 погибших.
Взрыв в шахте на севере Турции прогремел накануне вечером, по предварительным данным, взорвался метан. Инцидент произошел на глубине 300 метров. Сообщалось, что в момент взрыва под землей находились 115 рабочих.
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