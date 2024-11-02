В Калужской области уничтожили два дрона ВСУ

Два беспилотника сбили ночью 2 ноября в Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО на территории Жуковского района были уничтожены 2 БПЛА», — подчеркнул губернатор.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщило, что в течение ночи над территорией России уничтожили 24 дрона ВСУ самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиКалужская Область

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