Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских беспилотника

Двадцать четыре беспилотника ВСУ самолетного типа нейтрализовали в течение прошедшей ночи над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА... Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24... аппарата», — подчеркнули в ведомстве.

Минобороны уточнило, что над Курской и Брянской областями сбили по восемь БПЛА, над Орловской — три, над Белгородской — два. Кроме того, по одному дрону уничтожили над Ростовской и Нижегородской областями, а также над Крымом.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбили два БПЛА.

