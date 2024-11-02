Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских беспилотника
Двадцать четыре беспилотника ВСУ самолетного типа нейтрализовали в течение прошедшей ночи над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА... Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24... аппарата», — подчеркнули в ведомстве.
Минобороны уточнило, что над Курской и Брянской областями сбили по восемь БПЛА, над Орловской — три, над Белгородской — два. Кроме того, по одному дрону уничтожили над Ростовской и Нижегородской областями, а также над Крымом.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбили два БПЛА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru