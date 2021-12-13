В Калмыкии школьник пообещал устроить теракт ради проверки работы полиции
Школьник из поселка Яшкуль пообещал устроить теракт после просмотров роликов в TikTok, в которых рассказывалось, что полицейские могут проверить любого, кто напишет про стрельбу в школах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что таким образом он решил проверить работу полиции и разместил сообщение о том, что собирается совершить убийство в школе №21.
После чего публикация вызвала общественный резонанс, а ситуацией заинтересовались в МВД.
Сообщается, что учащегося быстро нашли, на мать ребенка был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской школе №175, предъявили окончательное обвинение. Его обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса России. В деле о массовом убийстве в казанской гимназии фигурирует более 600 человек, которые признаны потерпевшими.
Трагедия произошла 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев застрелил семь учеников и два сотрудника школы. Более 20 человек получили ранения.
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