В Калмыкии школьник пообещал устроить теракт ради проверки работы полиции

Школьник из поселка Яшкуль пообещал устроить теракт после просмотров роликов в TikTok, в которых рассказывалось, что полицейские могут проверить любого, кто напишет про стрельбу в школах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что таким образом он решил проверить работу полиции и разместил сообщение о том, что собирается совершить убийство в школе №21.

После чего публикация вызвала общественный резонанс, а ситуацией заинтересовались в МВД.