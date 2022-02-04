В Калининграде грузовик задавил женщину с коляской
В Калининграде грузовик наехал на женщину с грудным ребенком, сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Отмечается, что ребенок получил травмы.
Отмечается, что большегруз двигался по Московскому проспекту в направлении улицы 9 Апреля. Известно, что женщина переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. По факту аварии ведется проверка.
Ранее три человека погибли в аварии с грузовиком под Воронежем.
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