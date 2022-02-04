В Калининграде грузовик задавил женщину с коляской

В Калининграде грузовик наехал на женщину с грудным ребенком, сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.

Два человека погибли в результате аварии с грузовиком на Ставрополье

Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Отмечается, что ребенок получил травмы.

Отмечается, что большегруз двигался по Московскому проспекту в направлении улицы 9 Апреля. Известно, что женщина переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. По факту аварии ведется проверка.

Ранее три человека погибли в аварии с грузовиком под Воронежем.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КалининградДТП
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