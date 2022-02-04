В Калининграде грузовик задавил женщину с коляской

Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Отмечается, что ребенок получил травмы.

Отмечается, что большегруз двигался по Московскому проспекту в направлении улицы 9 Апреля. Известно, что женщина переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. По факту аварии ведется проверка.

Ранее три человека погибли в аварии с грузовиком под Воронежем.

