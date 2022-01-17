Три человека погибли в аварии с грузовиком под Воронежем
На трассе М4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщает RT.
В результате автоаварии погибли трое взрослых, травмы получил ребенок. ДТП произошло на 530 км автодороги. По предварительным данным, водитель BMW, двигаясь в сторону Москвы, допустил столкновение с автомобилем MAN, который разворачивался.
В результате погибли водитель BMW и два пассажиры - мужчина и женщина. Ребенок был травмирован.
15 января ДТП в Варшавском шоссе в Москве попал автобус коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» и такси Hyundai.
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