Два человека погибли в результате аварии с грузовиком на Ставрополье

В результате автоаварии погибли два человека, ещё пять пострадали. ДТП произошло на 293-м км автодороги «Кавказ». В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля.

Тем временем, число жертв ДТП с участием двух автомобилей в Калмыкии выросло до восьми человек.

