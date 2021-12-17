Два человека погибли в результате аварии с грузовиком на Ставрополье

В Ставропольском крае произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает RT со ссылкой на региональное ГИБДД.

В Пензенской области в ДТП погибли три человека

В результате автоаварии погибли два человека, ещё пять пострадали. ДТП произошло на 293-м км автодороги «Кавказ». В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля.

Тем временем, число жертв ДТП с участием двух автомобилей в Калмыкии выросло до восьми человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПАвария
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