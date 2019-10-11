В Израиле взрыв иранского танкера сочли местью саудитов

Ракетный удар стал предположительной причиной двух взрывов на иранском нефтяном танкере. Об этом сообщает агентство Тasnim со ссылкой на пресс-службу Национальной иранской нефтяной компании. Атака произошла в пятницу рано утром неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате взрывов повреждены два нефтяных резервуара, нефть из них попала в Красное море. Члены экипажа танкера не пострадали. СМИ сообщают, что речь может идти о террористической атаке. На протяжении последних месяцев на Ближнем Востоке произошло сразу несколько инцидентов с танкерами, в которых США обвинили Иран.



Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН не исключил, что сегодняшний удар мог быть местью Ирану.

«Вполне возможно, что это ответный шаг, потому что есть заинтересованные стороны, особенно в исламском мире. Они не забывают обиды и всегда стараются ответить. Напряжение существует: друг друга не любят, подозревают, хотят отомстить», — отметил он.

По мнению Векслера, атака могла быть произведена со стороны Саудовской Аравии.

«Трудно сказать, откуда это пришло. Если это террористический акт, то это могут быть Саудовская Аравия или Персидские княжества, которые не совсем любят и не совсем уважают Иран. Я давно ждал какого-то ответа со стороны Саудовской Аравии или другие страны Персидского залива, или даже США», — сказал экс-советник министра внутренней безопасности.

Тем не менее, полагает Алекс Веклер, участие Соединенных Штатов в этой атаке наименее вероятно.

«Хотя США уходят с Ближнего Востока. Они с большой легкостью оставили курдов, которых сегодня бомбит Турция. Но и отношение к Израиля может измениться со стороны США, но мы никогда на них и не рассчитывали и от военных договоров, которые нам предлагались, всегда отказывались. Израиль сам можем себя защитить», — рассуждает Векслер.