В Израиле взрыв иранского танкера сочли местью саудитов
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля в беседе с НСН предположил, кто устроил атаку на нефтяной танкер Ирана и на кого Тегеран может возложить ответственность.
Ракетный удар стал предположительной причиной двух взрывов на иранском нефтяном танкере. Об этом сообщает агентство Тasnim со ссылкой на пресс-службу Национальной иранской нефтяной компании. Атака произошла в пятницу рано утром неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате взрывов повреждены два нефтяных резервуара, нефть из них попала в Красное море. Члены экипажа танкера не пострадали. СМИ сообщают, что речь может идти о террористической атаке. На протяжении последних месяцев на Ближнем Востоке произошло сразу несколько инцидентов с танкерами, в которых США обвинили Иран.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН не исключил, что сегодняшний удар мог быть местью Ирану.
«Вполне возможно, что это ответный шаг, потому что есть заинтересованные стороны, особенно в исламском мире. Они не забывают обиды и всегда стараются ответить. Напряжение существует: друг друга не любят, подозревают, хотят отомстить», — отметил он.
По мнению Векслера, атака могла быть произведена со стороны Саудовской Аравии.
«Трудно сказать, откуда это пришло. Если это террористический акт, то это могут быть Саудовская Аравия или Персидские княжества, которые не совсем любят и не совсем уважают Иран. Я давно ждал какого-то ответа со стороны Саудовской Аравии или другие страны Персидского залива, или даже США», — сказал экс-советник министра внутренней безопасности.
Тем не менее, полагает Алекс Веклер, участие Соединенных Штатов в этой атаке наименее вероятно.
«Хотя США уходят с Ближнего Востока. Они с большой легкостью оставили курдов, которых сегодня бомбит Турция. Но и отношение к Израиля может измениться со стороны США, но мы никогда на них и не рассчитывали и от военных договоров, которые нам предлагались, всегда отказывались. Израиль сам можем себя защитить», — рассуждает Векслер.
Вполне вероятна также версия о внутреннем террористическом акте или поломке на самом танкере, из-за которой произошли взрывы.
«Теоретически вполне возможно, что это удар, пришедший с иранской стороны: когда-то кто-то был завербован. И такое возможно в сегодняшнем мире. Но возможно, что это какого-то рода неполадки, поломка», — не исключил бывший израильский дипломат.
Вину за атаку Иран может возложить не только на Саудовскую Аравию, но и на Израиль.
«Иранцы могут обвинить Саудовскую Аравию. Могут даже спихнуть на Израиль, мы, правда, далеко от них, но являемся самыми большими врагами Ирана, который не раз заявлял, что сотрет нас с лица Земли. А на самом деле это, возможно, они сами или неизвестные элементы какой-то небольшой европейской державы, того же Люксембурга или кого-то другого, кто решил напомнить, что он существует, — полагает Векслер.
За последнее время на Ближнем Востоке произошло сразу несколько прецедентов с танкерами, в которых США обвинили Иран. В частности, Соединенные Штаты заподозрили Тегеран в организации двух майских взрывов на танкерах в Оманском заливе. Они шли под норвежским и панамским флагами. В июле Тегеран задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. В том же месяце в Гибралтаре был задержан и впоследствии отпущен танкер, который принадлежит Ирану. США утверждают, что он незаконно перевозил сирийскую нефть. А в середине сентября дроны атаковали объекты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии, союзника США в регионе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин утвердил стратегию развития в России искусственного интеллекта
- Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался в преступлении
- СМИ: Утечка нефти в Красном море почти устранена
- Подозреваемый в убийстве саратовской школьницы был судим за изнасилование
- Минздрав назвал регионы, лидирующие по алкоголизму