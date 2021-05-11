В Испании после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерла женщина

Женщина жила в доме престарелых, в начале года ей были сделаны прививки от коронавирусной инфекции. В ходе планового осмотра у нее был обнаружен коронавирус, хотя никаких симптомов не было. Тесты также не продемонстрировали наличие антител в крови пациентки. Ее состояние ухудшилось спустя несколько дней и она скончалась.

Ранее медицинский регулятор США FDA разрешил применение препарата от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.

