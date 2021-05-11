В Испании после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерла женщина
В Испании пожилая женщина скончалась от коронавируса, до этого она получила обе дозы вакцины Pfizer. Об этом сообщает портал elindependiente.com.
Женщина жила в доме престарелых, в начале года ей были сделаны прививки от коронавирусной инфекции. В ходе планового осмотра у нее был обнаружен коронавирус, хотя никаких симптомов не было. Тесты также не продемонстрировали наличие антител в крови пациентки. Ее состояние ухудшилось спустя несколько дней и она скончалась.
Ранее медицинский регулятор США FDA разрешил применение препарата от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.
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