В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на опору ЛЭП
Сотрудники Охотнадзора сняли рысь, которая сидела на опоре отключенной от сети линии электропередачи в хакасском Черногорске. Инцидент произошел в пятницу, 8 ноября. Как сообщило Минприроды региона, дикую кошку заметил местный житель и сообщил об этом в ведомство. Сотрудник министерства приехал на место и снял животное с опоры ЛЭП. Рысь передали в Центр живой природы.
Специалисты считают, что дикая кошка жила у кого-то дома, потому что человека она не боится. А на столб, находящийся возле частного сектора, животное загнали, скорее всего, бездомные собаки. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась, рассказали в ведомстве.
Закону все равно, домашнее животное убито догхантерами или бездомное, в любом случае их действия являются тяжким и социально опасным преступлением, за которое можно отправиться в колонию на срок до пяти лет. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя массовое отравление собак в Подмосковье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru