В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на опору ЛЭП

Специалисты считают, что дикая кошка жила у кого-то дома, потому что человека она не боится. А на столб, находящийся возле частного сектора, животное загнали, скорее всего, бездомные собаки. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась, рассказали в ведомстве.

Закону все равно, домашнее животное убито догхантерами или бездомное, в любом случае их действия являются тяжким и социально опасным преступлением, за которое можно отправиться в колонию на срок до пяти лет. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя массовое отравление собак в Подмосковье.

