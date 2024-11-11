Спасатели сняли со столба испугавшегося шакалов туриста в Сочи

Инцидент произошёл вечером в субботу. Турист из Тюменской области не успел покинуть лес до наступления темноты и, услышав вой шакалов и опасаясь нападения диких животных, забрался на столб. Оттуда он позвонил спасателям.

Сотрудники МЧС нашли путешественника на деревянном указательном столбе и помогли спуститься.

Ранее певец Дима Билан сообщил, что у горы Эльбрус на высоте 2400 метров попал в снежный буран.



