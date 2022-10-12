В Грузии заявили, что взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не пересекал границу страны
Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе в эфире «Первого канала Грузии» заявил, что ни один груз с тротилом, ни одно транспортное средство с другими взрывчатыми веществами не пересекали таможенную границу страны.
По его словам, если последуют утверждения в том, что грузовик всё же пересек госграницу, то будет инициировано расследование и виновные будут наказаны.
«Я не думаю, что должен оправдываться. Я знаю, что грузовик со взрывчаткой не пересекал таможенную границу», — заключил Какауридзе.
Ранее в ФСБ РФ заявили, что взрывное устройство было было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой и попало на территорию России на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF через пункт пропуска «Верхний Ларс», сообщает RT.
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