В Грузии заявили, что взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не пересекал границу страны

Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе в эфире «Первого канала Грузии» заявил, что ни один груз с тротилом, ни одно транспортное средство с другими взрывчатыми веществами не пересекали таможенную границу страны.

По делу о подрыве Крымского моста задержали восемь человек

По его словам, если последуют утверждения в том, что грузовик всё же пересек госграницу, то будет инициировано расследование и виновные будут наказаны.

«Я не думаю, что должен оправдываться. Я знаю, что грузовик со взрывчаткой не пересекал таможенную границу», — заключил Какауридзе.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что взрывное устройство было было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой и попало на территорию России на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF через пункт пропуска «Верхний Ларс», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывКрымский МостГрузияГрузовики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры