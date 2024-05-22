Дрон ВСУ атаковал автомобиль на заправке в Белгородской области

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль на заправке в Грайвороне в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина погиб при отражении воздушной атаки в Белгородской области

В результате происшествия пострадал заправщик. Автомобиль полностью сгорел, также выгорел навес АЗС.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее над Белгородской областью сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град», напоминает RT.

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
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