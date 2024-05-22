Дрон ВСУ атаковал автомобиль на заправке в Белгородской области
22 мая 202414:43
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль на заправке в Грайвороне в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате происшествия пострадал заправщик. Автомобиль полностью сгорел, также выгорел навес АЗС.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее над Белгородской областью сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru