Обрушение здания в Новосибирске. Под завалами оказались 12 человек. Видео
В Новосибирске во время реконструкции здания произошло обрушение стены и перекрытия постройки, сообщает Ura.ru. По данным экстренных служб региона, во время происшествия на объекте находились 12 рабочих. Спасателям удалось извлечь из-под завалов одного сотрудника. Его извлекли живым и передали медицинским работникам
На данный момент ведутся поиски еще 11 человек.
Уточняется, что чрезвычайное происшествие произошло около 08:20 по московскому времени на улице Ударная, 1\1а. на данный момент на месте проводятся поисково-спасательные работы. Причины обрушения выясняются.
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