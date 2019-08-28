Известно о двух погибших в результате обрушения в Новосибирске
Следственное управление по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту обрушения стены здания в Ленинском районе Новосибирска. Сообщается, что дело было заведено по статье 216 УК РФ за нарушение правил проведения работ.
По предвaрительным дaнным, подряднaя оргaнизaция в рaмкaх муниципaльного контрaктa велa строительные рaботы по реконструкции здaния нaсосной стaнции. Сейчaс уже отмечены серьезные обрушения мaсштaбaми в 400 квaдрaтных метров конструкции.
Ранее стало известно, что под завалами оказались 12 человек. Один из строителей был найден и извлечен из-под завалов живым, сообщает Ura.ru. Тем не менее, уже стало известно о двух погибших. Судьба остальных пока не известна. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, пишут argumenti.ru.
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