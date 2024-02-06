В Госдепе США заявили, что в курсе данных об ударах ВСУ по Лисичанску

При этом, по его словам, США не в состоянии их проверить. «Я видел эти сообщения… Однако у нас нет возможности независимо проверить данную информацию», — сказал он.

Также дипломат отметил, что правительство США не питает доверия к звучащим из Москвы утверждениям и считает их недостоверными.

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по пекарне в Лисичанске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

