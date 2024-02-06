В Госдепе США заявили, что в курсе данных об ударах ВСУ по Лисичанску

Американские власти осведомлены о сообщениях об ударах Вооруженных сил Украины по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Госдепартамента Веданта Пателя.

Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по пекарне Лисичанска

При этом, по его словам, США не в состоянии их проверить. «Я видел эти сообщения… Однако у нас нет возможности независимо проверить данную информацию», — сказал он.

Также дипломат отметил, что правительство США не питает доверия к звучащим из Москвы утверждениям и считает их недостоверными.

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по пекарне в Лисичанске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаСША

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