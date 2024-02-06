В Госдепе США заявили, что в курсе данных об ударах ВСУ по Лисичанску
Американские власти осведомлены о сообщениях об ударах Вооруженных сил Украины по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Госдепартамента Веданта Пателя.
При этом, по его словам, США не в состоянии их проверить. «Я видел эти сообщения… Однако у нас нет возможности независимо проверить данную информацию», — сказал он.
Также дипломат отметил, что правительство США не питает доверия к звучащим из Москвы утверждениям и считает их недостоверными.
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по пекарне в Лисичанске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru