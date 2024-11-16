В городе Людиново Калужской области взорвался БПЛА
Беспилотник взорвался в городе Людиново Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
Инцидент произошел утром на окраине населенного пункта.
«По предварительной информации в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств», — написал Шапша в Telegram-канале.
По словам губернатора, обошлось без жертв, серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Глава региона поручил руководителю администрации района Стефану Перевалову организовать оперативный штаб.
Ранее в Брянской области уничтожили 12 беспилотников самолетного типа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru