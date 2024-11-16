В городе Людиново Калужской области взорвался БПЛА

Беспилотник взорвался в городе Людиново Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Инцидент произошел утром на окраине населенного пункта.

«По предварительной информации в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств», — написал Шапша в Telegram-канале.

По словам губернатора, обошлось без жертв, серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Глава региона поручил руководителю администрации района Стефану Перевалову организовать оперативный штаб.

Ранее в Брянской области уничтожили 12 беспилотников самолетного типа.

