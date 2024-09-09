В горах Крыма мотоциклист сорвался с обрыва высотой 100 метров и погиб
Мотоциклист сорвался со стометрового обрыва в горах Крыма и погиб, сообщило республиканское МЧС.
Согласно данным, трагедия произошла на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе вершины Беш-Куба. Отмечается, что спасатели эвакуировали тело погибшего с помощью альпинистского снаряжения.
Кроме того, спасатели дважды оказали помощь пострадавшим в горно-лесной местности на юго-востоке Крыма. В первом случае спасли девушку, которая случайно сорвалась со скалы высотой около пяти метров в районе водопада Арпат. Во втором случае в районе Маяка на мысе Меганом мужчина скатился с горы и вывихнул правое предплечье.
Ранее сообщалось, что девять человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, автобус свернул с дороги и сорвался вниз с высоты 200 метров, передает «Радиоточка НСН».
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