В горах Крыма мотоциклист сорвался с обрыва высотой 100 метров и погиб

Кроме того, спасатели дважды оказали помощь пострадавшим в горно-лесной местности на юго-востоке Крыма. В первом случае спасли девушку, которая случайно сорвалась со скалы высотой около пяти метров в районе водопада Арпат. Во втором случае в районе Маяка на мысе Меганом мужчина скатился с горы и вывихнул правое предплечье.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, автобус свернул с дороги и сорвался вниз с высоты 200 метров, передает «Радиоточка НСН».

