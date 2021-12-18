В ГИБДД назвали сроки возобновления услуг после технического сбоя

«После устранения возникших проблем техническими специалистами МВД России сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО)», - отмечают в ведомстве.

Также стало известно, что граждане, записавшиеся на прием в ГИБДД 18 декабря и оплатившие платёжные документы со скидкой 30%, смогут воспользоваться услугами в последующие дни.

Ранее в субботу стало известно, что в Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, в том числе оказалась нарушена работа система регистрационно-экзаменационных подразделений.

