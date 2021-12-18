В ГИБДД назвали сроки возобновления услуг после технического сбоя
Россияне, которые не смогли получить государственные услуги в ГИБДД из-за возникшего в субботу утром технического сбоя, смогут сделать это 19 декабря, сообщает пресс-центр МВД России.
«После устранения возникших проблем техническими специалистами МВД России сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО)», - отмечают в ведомстве.
Также стало известно, что граждане, записавшиеся на прием в ГИБДД 18 декабря и оплатившие платёжные документы со скидкой 30%, смогут воспользоваться услугами в последующие дни.
Ранее в субботу стало известно, что в Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, в том числе оказалась нарушена работа система регистрационно-экзаменационных подразделений.
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