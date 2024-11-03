В ДТП в центре Москвы погиб один человек
В крупном ДТП, произошедшем в центре Москвы, погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, погибший был пассажиром такси. От удара его выбросило из машины на дорогу. Известно, что еще четыре человека получили травмы.
Согласно информации «Baza», авария произошла ночью 3 октября. Отмечается, что автомобиль марки «Honda» на скорости врезался в несколько машин, стоящих на светофоре на Москворецкой набережной вблизи дома №3, передает RT.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на 20-м км Киевского шоссе столкнулись несколько автомобилей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Турции: Украинский конфликт должен закончиться с учетом целостности страны
- В ДТП в центре Москвы погиб один человек
- «Хочет потрогать меня за задницу»: Маск прокомментировал странное заявление Байдена
- «Подуставший»: Медведев считает, что Трамп не остановит конфликт на Украине
- СМИ: США готовятся к вмешательству после выборов, в том числе из РФ
- СМИ: ЕС готовится к изменению военной поддержки Киева в случае победы Трампа
- Россия направила в Турцию запрос о жалобах туристов на загадочный вирус
- Михалков раскритиковал Познера за высказывания
- Украина попросила списки пленных, которых Россия готова обменять
- Слуцкий: Президент Чехии подписал гражданам страны смертный приговор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru