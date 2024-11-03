В ДТП в центре Москвы погиб один человек

В крупном ДТП, произошедшем в центре Москвы, погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, погибший был пассажиром такси. От удара его выбросило из машины на дорогу. Известно, что еще четыре человека получили травмы.

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Согласно информации «Baza», авария произошла ночью 3 октября. Отмечается, что автомобиль марки «Honda» на скорости врезался в несколько машин, стоящих на светофоре на Москворецкой набережной вблизи дома №3, передает RT.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на 20-м км Киевского шоссе столкнулись несколько автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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