В ДТП в центре Москвы погиб один человек

В крупном ДТП, произошедшем в центре Москвы, погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, погибший был пассажиром такси. От удара его выбросило из машины на дорогу. Известно, что еще четыре человека получили травмы.