На 20-м км Киевского шоссе столкнулись несколько авто
2 ноября 202406:43
Несколько машин столкнулись на Киевском шоссе в Московской области. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.
«На 20-м км Киевского шоссе столкнулись несколько автомобилей... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — указали в ведомстве.
В Дептрансе подчеркнули, что на месте ЧП находятся оперативные службы, движение в районе аварии затруднено. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.
Ранее четыре авто столкнулись на внешней стороне 6-го километра МКАД, одна из машин перевернулась.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru