На 20-м км Киевского шоссе столкнулись несколько авто

Несколько машин столкнулись на Киевском шоссе в Московской области. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

«На 20-м км Киевского шоссе столкнулись несколько автомобилей... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — указали в ведомстве.

В Дептрансе подчеркнули, что на месте ЧП находятся оперативные службы, движение в районе аварии затруднено. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее четыре авто столкнулись на внешней стороне 6-го километра МКАД, одна из машин перевернулась.

