СМИ: Крупное ДТП произошло в центре Москвы, один человек погиб

Автомобиль BMW врезался в автобус в центре Москвы, сообщают Telegram-каналы.

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ДТП произошло на Воздвиженке, у библиотеки имени Ленина.

После столкновения легковушка загорелась. На месте работают экстренные службы. Возникшее пламя пожарные уже потушили. По предварительной информации, водитель погиб.

Ранее стало известно, что в Луганске в результате ДТП погиб военкор информагентства ANNA-News и волонтер Сергей Ярцев, напоминает «Профиль».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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