СМИ: Крупное ДТП произошло в центре Москвы, один человек погиб
12 декабря 202418:53
Автомобиль BMW врезался в автобус в центре Москвы, сообщают Telegram-каналы.
ДТП произошло на Воздвиженке, у библиотеки имени Ленина.
После столкновения легковушка загорелась. На месте работают экстренные службы. Возникшее пламя пожарные уже потушили. По предварительной информации, водитель погиб.
Ранее стало известно, что в Луганске в результате ДТП погиб военкор информагентства ANNA-News и волонтер Сергей Ярцев, напоминает «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru