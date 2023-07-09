В ДТП под Томском погибла женщина и пострадали четыре ребенка

В результате лобового ДТП в Томской области пострадали четыре ребенка и погибла одна женщина, сообщила региональная прокуратура.

Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области

Уточняется, что погибшая женщина была 1992 года рождения. Все пострадавшие в результате аварии госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Причины ДТП с участием трех автомобилей в настоящий момент неизвестны, отметили в ведомстве.

Накануне стало известно, что шесть человек госпитализированы после автоаварии с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТомскПострадавшиеПогибшиеДТП

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