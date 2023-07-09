В ДТП под Томском погибла женщина и пострадали четыре ребенка

Уточняется, что погибшая женщина была 1992 года рождения. Все пострадавшие в результате аварии госпитализированы с травмами различной степени тяжести.



Причины ДТП с участием трех автомобилей в настоящий момент неизвестны, отметили в ведомстве.



Накануне стало известно, что шесть человек госпитализированы после автоаварии с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве, передает «Радиоточка НСН».

