В ДТП под Томском погибла женщина и пострадали четыре ребенка
9 июля 202320:52
В результате лобового ДТП в Томской области пострадали четыре ребенка и погибла одна женщина, сообщила региональная прокуратура.
Уточняется, что погибшая женщина была 1992 года рождения. Все пострадавшие в результате аварии госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Причины ДТП с участием трех автомобилей в настоящий момент неизвестны, отметили в ведомстве.
Накануне стало известно, что шесть человек госпитализированы после автоаварии с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru