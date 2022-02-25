В ДНР заявили о двух погибших мирных жителях

В ДНР заявили о двух погибших жителях Горловки в ходе спецоперации России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города Ивана Приходько.

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По его данным, пострадали еще шесть человек. Приходько назвал прошедший день очень тяжелым днем потерь.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

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ФОТО: РИА Новости
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