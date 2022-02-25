В ДНР заявили о двух погибших мирных жителях
В ДНР заявили о двух погибших жителях Горловки в ходе спецоперации России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города Ивана Приходько.
По его данным, пострадали еще шесть человек. Приходько назвал прошедший день очень тяжелым днем потерь.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.
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