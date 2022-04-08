Росгвардия уничтожила украинские артиллерийские орудия под Харьковом

Подразделения спецназа Росгвардии уничтожили артиллерийское вооружение украинских силовиков в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов украинских националистов

Отмечается, что росгвардейцы обнаружили вооруженную группу противника в ходе разведывательно-поисковых мероприятий.

«Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемета, спецназовцы Росгвардии нанесли противнику огневое поражение. Часть группы националистов была уничтожена, остальные отступили, бросив тяжелое вооружение», — приводит сообщение ТАСС.

Спецназовцы провели доразведку местности после подхода бронетехники. Бойцы захватили 122-мм гаубицу Д-30 и минометы калибра 120 мм и 80 мм, пишет RT. Вооружение противника уничтожили накладными зарядами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОружиеРосгвардия
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