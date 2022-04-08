Росгвардия уничтожила украинские артиллерийские орудия под Харьковом
Подразделения спецназа Росгвардии уничтожили артиллерийское вооружение украинских силовиков в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что росгвардейцы обнаружили вооруженную группу противника в ходе разведывательно-поисковых мероприятий.
«Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемета, спецназовцы Росгвардии нанесли противнику огневое поражение. Часть группы националистов была уничтожена, остальные отступили, бросив тяжелое вооружение», — приводит сообщение ТАСС.
Спецназовцы провели доразведку местности после подхода бронетехники. Бойцы захватили 122-мм гаубицу Д-30 и минометы калибра 120 мм и 80 мм, пишет RT. Вооружение противника уничтожили накладными зарядами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- ФАС проведет антикартельную проверку компании «Мираторг»
- В Омской области задержали мужчину за развращение пятерых детей
- Росгвардия уничтожила украинские артиллерийские орудия под Харьковом
- Белоруссия утвердила список недружественных стран
- Путин приехал проститься с Жириновским
- В России расширили поддержку малого агробизнеса
- Делегация ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен едет в Киев на поезде
- В Киеве анонсировали национализацию всей российской собственности на Украине
- Макрон: Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время
- ВС РФ уничтожили вооружение и технику резервов украинских войск в Донецкой области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru