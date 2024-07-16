В Дагестане подросток на грузовике насмерть сбил пятилетнего брата
В Дагестане подросток сел за руль грузового автомобиля и насмерть сбил своего пятилетнего брата. Об этом сообщает республиканское Следственное управление СК РФ.
В сообщении говорится, что трагедия произошла 15 июля в селе Кандаураул Хасавюртовского района, где местный житель оставил открытым у своего дома автомобиль «Газ-53» с ключом в замке зажигания.
По данным следствия, несовершеннолетний сын мужчины забрался в салон грузовика и запустил двигатель. Автомобиль тронулся с места и сбил пятилетнего мальчика, который от полученных травм скончался в больнице.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности.
Ранее несовершеннолетний ребенок погиб в результате ДТП с пассажирской «Газелью» в Дербентском районе Дагестана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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