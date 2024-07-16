В Дагестане подросток на грузовике насмерть сбил пятилетнего брата

В сообщении говорится, что трагедия произошла 15 июля в селе Кандаураул Хасавюртовского района, где местный житель оставил открытым у своего дома автомобиль «Газ-53» с ключом в замке зажигания.

По данным следствия, несовершеннолетний сын мужчины забрался в салон грузовика и запустил двигатель. Автомобиль тронулся с места и сбил пятилетнего мальчика, который от полученных травм скончался в больнице.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности.

Ранее несовершеннолетний ребенок погиб в результате ДТП с пассажирской «Газелью» в Дербентском районе Дагестана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

