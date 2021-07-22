Российские туристы пострадали в автоаварии в Аланье

В настоящее время россиян госпитализировали. Еще один иностранец в автоаварии погиб. Джип вез на экскурсию группу местных и иностранных туристов, когда на дороге в Акчаты водитель не справился с управлением на вираже и опрокинулся в обрыв.

В настоящее время полиция проверяет наличие лицензии у организатора экскурсии.

Как сообщалось, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) не считают, что заявления ряда турецких чиновников могут привести к реальному закрытию этой страны для туристов.

