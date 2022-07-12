Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции
Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции, пострадали 18 человек, раненных госпитализировали. Об этом сообщила газета Star.
Отмечается, что авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели - Эрзинджан. По информации издания, туристический микроавтобус отправлялся в рейс на Черное море из Малатьи, а на обратном пути упал в пропасть из-за потери водителем управления. На место происшествия были направлены бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и жандармерии.
Ранее сообщалось, что в ДТП с туристическим микроавтобусом на юге Турции пострадали трое граждан России.
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