Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции

Отмечается, что авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели - Эрзинджан. По информации издания, туристический микроавтобус отправлялся в рейс на Черное море из Малатьи, а на обратном пути упал в пропасть из-за потери водителем управления. На место происшествия были направлены бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и жандармерии.

Ранее сообщалось, что в ДТП с туристическим микроавтобусом на юге Турции пострадали трое граждан России.

