В Чебоксарах бетономешалка врезалась в семь автомобилей на парковке
Бетономешалка «Камаз» врезалась в семь припаркованных легковых автомобилей в Чебоксарах. Об этом сообщает МВД Чувашии.
Инцидент произошел 13 сентября на парковке на бульваре Электроаппаратчиков. По предварительной информации, водитель «Камаза» покинул свое место, не исключив при этом самопроизвольного ската бетономешалки.
«В результате... "Камаз" без водителя покатился, повредив при этом 7 легковых автомобилей», — заявили в МВД.
По информации ведомства, в результате ДТП никто не пострадал.
Ранее в Екатеринбурге автомобиль Hyundai врезался в стену жилого многоэтажного дома, по предварительным данным, у машины отказала тормозная система. Пострадавших не было, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru